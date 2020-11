Fotod ⟩ Paluperas põles suur palkhoone

Kell 11.38 teatati, et Valgas Allika tänaval on 87aastane naine kodus kukkunud ja ei suuda ust avada. Naise avastas ukse taha läinud tütar, kes ei olnud ema pikemat aega telefoniga kätte saanud ja tuli asja uurima. Päästjad sisenesid kolmanda korruse aknast redeliga ja avasid ukse seest poolt. Kukkunud naisega jäid tegelema kiirabitöötajad.

Päästjad saavad sagedasti väljakutseid, kus vanem inimene on kodus kukkunud ja ei suuda enam püsti saada. Mõni kord käijakse ukse avamisel abiks kiirabil, kellel on vaja kukkunud abivajaja juurde pääseda. Liikumisraskustega inimesed peaksid telefoni alati käepärast hoidma, et kukkudes abi kutsuda. Võimalusel on kasulik telefon kodus liikudes kaela riputada. Samuti tuleks kodukeskkonda lähedaste abil kukkumiste suhtes turvalisemaks muuta. Selleks saab abi ja nõu küsida sotsiaaltöötajatelt.