Galerii ja videod ⟩ Valgamaa parimad vabaühendused ja kogukondade eestvedajad pälvisid tunnustuse

Peamiselt muusikaliste etenduse lavastamisega tegeleva MTÜ Kungla eestvedaja Siiri Põldsaare sõnul on tore, kui tegemisi märgatakse. «Me iseenesest pole nii avatud kui külaseltsid, ajame oma teatriasja, korraldame ka üritusi. Meid märgatakse igal juhul, sest oleme glamuuri ja šokeerivate asjadega pildis. Aga et vald märkab, et oleme panuse andnud Valga linnale sellega, et ise teeme midagi hästi – nii tore, et seda märgatakse.»