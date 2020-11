«Koolitöö poolest loodan, et kõik asjad toimuvad. Olen õpetaja kahes koolis ja loodan, et haigused sinna ei jõua. Oleme koolides võtnud kasutusele kõikvõimalikud meetmed. Olen ka mitme koori dirigent ja on kurb, et eelmise nädala lõpust olin sunnitud pausile panema mõlema oma segakoori tegevused. Proove ei toimu ja ära jäävad peaaegu kõik plaanitud esinemised esialgu 14. detsembrini. Tähtis on hoida oma kooride lauljaid, sest paljud on riskirühmas. Olen piiranud isiklikult palju kohtumisi. Sõprade ning kaugemal elavate pereliikmetega suhtleme rohkem telefonis või netis. Loodan, et jõulud toovad pisut leevendust.»