Kogutud lood heidavad valgust Valga lõvidega maja ajaloole

Kirjutaja sõnul olevat selles majas toona teised naabrid olnud enamasti vene rahvusest. «Meie läbisaamine oli naabritega väga hea. Minu esimene venelannast sõbranna on selle majaga seoses mul siiani. Neile kuulus ka rõduga korter, mida tänava poolt näha on. Mäletan, et see rõdu oli nii allapoole kaldu vajunud, et seal käies ma kartsin alati, et kukume alla. Me mängisime rõdul barbidega, maha panime teki.»