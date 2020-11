Valgamaa aasta tootmisettevõte 2020 on Combiwood OÜ. Selles kategoorias tunnustatakse ettevõtteid, keda iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Tõrva vallas asuva ettevõtte põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine. Tooteid eksporditakse enamasti Skandinaaviasse ja teistesse Euroopa riikidesse. Firma on hea töökultuuriga ning üks suurimaid tööandjaid maakonnas. Ettevõttes töötab 210 inimest.