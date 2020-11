Lõuna-Eestisse lisandus ööpäevaga kuus nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 164 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 123 on Tallinnas. Pärnumaale lisandus viis uut nakatunut ning Põlvamaale, Raplamaale ja Jõgevamaale neli. Saaremaale, Valgamaale ja Võrumaale lisandus üks uus nakatunu.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest 19 juhul on olemas seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 5000 inimest, kellest 571 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 12 aktiivset kollet, kolletest suurim on 60 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on kaks, hobikoldeid on kaks ning õppeasutuse koldeid on kuus. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega.

Ida-Virumaale lisandus 114 ning Tartumaale 43 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Viljandimaale lisandus 11 ning Lääne-Virumaale kuus uut nakatunut. Läänemaale lisandus kolm uut nakatunut ning Hiiumaale ja Järvamaale kaks. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 322,58 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,8%.

Terviseameti lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luhti sõnul on viimasel ajal esinenud juhtumeid, kus koroonaviiruse testi tulemust ootavad inimesed viivad oma lapsed kooli ja lasteaeda.

Terviseamet paneb kõigile testi tulemust ootavatele inimestele südamele: enne negatiivse tulemuse selgumist tuleb arvestada väga suure võimalusega, et testi tulemus osutub positiivseks. „Nagu näeme, on SARS-CoV2 levik Eestis püsiv ning nakatuda võib pea kõikjal,“ ütles Tiia Luht.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 000 inimese

Põhja regionaalosakonna uutest juhtumitest üks on toodud sisse Venemaa Föderatsioonist, 12 juhul sai inimese viiruse pereliikmelt. Viie juhtumi nakkusallikas pole teada, ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

26.-27. novembril põhja regionaalosakonda lisandunud juhtumitest 20 korral sai inimene viiruse pereliikmelt, 12 juhul tuttavalt ja üheksal juhul töökohal. 15 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, ühel juhul toodi viirus Eestisse Rootsist. 128 juhtumi asjaolud on endiselt täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 600 inimese, kellest 2201 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 26 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, töökoha koldeid on kokku kaheksa, ürituste koldeid on kokku kaks ja tutvusringkonna koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ööpäeva jooksul Lääne-Virumaale lisandunud neljal juhul sai inimene nakkuse töökohal, kahe juhtumi nakatumise asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa ööpäevaga lisandunud nakatunutest 24 inimest sai viiruse töökohal, 22 pereliikmelt, seitse tuttavalt ja viis koolist. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.