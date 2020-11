Pühapäev tuleb pilvine

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund ja lörtsi, saartel ka veidi vihma. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde-, idatuul 4-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Rannikul sajab kohati vähest vihma ja lörtsi, pärastlõunal sajab Kagu-Eestis lund. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde-, idatuul 4-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta, õhtul sajab aga siiski kohati nii lund kui ka lörtsi. Nähtavus on hea. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.