Põlvamaa aasta kodanikuühenduseks kuulutati teatritalu

Teatritalu on näidanud meelekindlust ja visadust oma asja tegemisel. Keerulisest ajast hoolimata korraldati tore teatrisuvi. Lühikese aja jooksul toodi publiku ette 16 etendust, muu hulgas koguperemuusikal «Printsess Moon», kus laval oli suur trupp. Seitsmendat aastat järjest sai teoks ka kultuurisündmus «Kanepi teatrisuvi».

«Aasta on olnud karm: oleme pidanud kohanema, olema veel paindlikumad. Aga oleme ka selja sirgu ajanud,» lausus teatritalu eestvedaja Ingrid Ulst. Ühtlasi tänas ta publikut, kes ikka ja jälle Kanepi ja Varbuse vahel asuva talu üles leidnud.

Aasta sädeinimene Urmas Kivirand FOTO: Mati Määrits

Vabatahtliku tegemised ja sädeinimese algatused

Aasta vabatahtlik Kasper Kallari on aastaid korraldanud Leevi kodukandipäeval heategevuslikku õnneloosi. Sel aastal müüdi üle tuhande loosipileti ja saadud tulu annetati lastefondile. Noorte Kotkaste Leevi rühma rühmajuhi abina on ta korraldanud Leevi-Viluste-Veriora piirkonna noortele vastlapäeva Leevil, noorteala taasiseseisvumispäeva rahvapeo, töötoad Leevi kodukandipäeval ja palju muud. Hoogsalt lööb noormees kaasa ka Leevi näitetrupi Pungad tegevuses. Kodukandipäeval toodi publiku ette «Leevi Lustakate Vanaemade nurjatud seiklused», mis osutus üliedukaks.

Ingrid Ulst, Alle-Saija teatritalu eestvedaja «See aasta on olnud karm: oleme pidanud kohanema, olema veel paindlikumad. Aga oleme ka selja sirgu ajanud.»

Põlvamaa sädeinimene Urmas Kivirand on algatanud Kooraste külamaja loomise ja renoveerimise. Ta korraldab kultuurisündmusi, hoiab külamaja töös ja on kodukandi inimestele abiks nii nõu kui jõuga. Mängleva kergusega korraldab mees metsamatka, tutvustab külalistele vaatamisväärsusi või isiklikku miniloomaaeda. Kohalikud pered saavad tema juurest endale suveks küüliku või kitse, Pokumaale aga rändab külastajaid rõõmustama kalkun. Kogukonna tegevustesse ei kaasata mitte ainult püsielanikke, vaid ka külalisi kaugemalt.

Kanepi gümnaasiumi majandusjuhatajana korraldab Kivirand õpilastele looduslaagreid, orienteerumist Kooraste metsades ja leiab teisigi viise laste silmaringi laiendada. 2014. aastast on korraldatud Kooraste triatloni. Traditsiooniks on saanud iga-aastased Kooraste viiulikontserdid rahvusvaheliselt tunnustatud esinejatega. Talgutel korrastatakse igal kevadel Suurjärve ujumiskoht, kuhu rajatud mänguväljak. Ühisel jõul on ilusaks tehtud ka bussiootepaviljon.

Kanepi vallavolikogu liige on Kivirand 2001. aastast.

Aasta bussijuhti Toomas Rämmanni tänab Kagu ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar. FOTO: Mati Määrits

14 etendust Kiidjärve mõisapargis

Aasta kodanikualgatuse eest võttis tunnustuse vastu Kiidjärve külaselts, kellel oli märkimisväärne roll suurlavastuse «Vana klaver» korraldamisel mõisapargis.

Enne südaööd lõppevate etenduste tarvis olid vabatahtlikud platsidel juba lõunast. Muu hulgas aitasid nad korraldada parkimist, külalaata, korrastasid publikuala, jagasid teavet Kiidjärve ja Kalmer Tennosaare kodutalu kohta ja majutasid lavastusega seotud inimesi.

Eestvedajad märkisid, et nad said väga hea kogemuse, mille võrra on nüüd targemad ja oskaksid järgmine kord mõndagi asja paremini teha.

Kagu ühistranspordikeskus kuulutas esimest korda välja konkursi aasta bussijuhi leidmiseks nii Põlva- kui ka Võrumaalt. Põlvamaa liine teenindava 40 bussijuhi hulgast pälvis tiitli ja 500-eurose preemia Toomas Rämmann.

Põlvamaa partnerluskogu tunnustuse «Märka LEADERit / parim ettevõte 2020» pälvis OÜ Restaureerimismeister, mille eesotsas on Meelis Maidla. Osaühing restaureerib uksi ja aknaid, meisterdab koopiaid muinsuskaitse all olevatele objektidele ning valmistab täispuidust eritellimusmööblit ja treppe. Meister hoiab restaureerides alles vanade hoonete väärtuslikud detailid. Muinsuskaitse tegevusluba omaval ettevõtte juhil Meelis Maidlal on enam kui 30-aastane puidutöökogemus. Restaureerimismeister OÜ kuulub Lõuna-Eesti puidu- ja mööbliettevõtjaid ühendavasse Kagu-Eesti Puiduklastrisse.

Aasta vabatahtlik Kasper Kallari FOTO: Mati Määrits