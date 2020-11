Mulgi märgi pälvis Kalda Mesila OÜ

Kalda Mesila OÜ peamine tegevusala on mesindus, väljunditeks mesilassaadused ja mesindusinventar. Kalda Mesila on noor ettevõte, mis tegutseb ajaloolisel Mulgimaal ning panustab võimaluste piires kohaliku piirkonna arengusse ja loodushoidu.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda juhatuse esimees Dmitri Orav räägib, et Kalda Mesila OÜ eestvedaja Mihkel Kalda on tubli noor ettevõtja, kes on aktiivselt aidanud kaasa piirkonna mesinduse arengule. "Noortaluperemehena on ta väga edasipüüdlik ja ettevõtlik ning on juba praeguseks saavutanud märkimisväärse tootmismahu," kiidab Orav.