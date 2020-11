Ööpäevaga suri kuus koroonasse haigestunut

Põlvamaale lisandunud kolmel juhul on nakkusallikas teadmata, üks nakatunu sai viiruse töökohalt ning üks juhtum toodi sisse Leedust. Valgamaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt, üks õppeasutusest.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 16 aktiivset kollet, millest suurim on 59 inimesega hooldekodus. Töökohakoldeid on neli, hobikoldeid kaks ning õppeasutuse koldeid seitse. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega ning üks on perekondlik .