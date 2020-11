Valgamaa maleva aasta kaitseliitlane on nooremseersant Anti Altement

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Monika Otrokova teatel on nooremseersant Altement Helme üksikkompaniis jaopealik, tsiviilelus töötab ASis Skan Holz Helme puidutöö tegijana ning on pühendunud pereisa. Kaitseliiduga liitus ta üheksa aastat tagasi.

"Väga vähe on neid, kes suudavad ja tahavad kuhugi jõuda või millelegi pühenduda ja samas ohverdada selleks aega ja võib-olla ka oma heaolu. Kunagi ei ole tema suust kuulda olnud väidet "Ei jõua" või "Ei saa". Alati on ta olemas osalemas. Pole sisuliselt üritusi ja õppusi, kus ei ole Antit. Ta on näidanud ennast alati asjaliku allohvitserina, kes on oma suhtumiste ja hoiakutega eeskujuks teistele jaoliikmetele,» iseloomustavad relvavennad.