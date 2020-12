Panso-auhinna pälvis Tõrvas sirgunud Hardo Adamson

XXX lennu juhendaja Lembit Peterson iseloomustas oma õpilast järgnevat: "Hardo on andeline ja suuteline oma annet töökalt arendama. Tal on lai diapasoon: farsist traagilise tunnetamise ja väljendamiseni. Ta on kiire õppija ja pidev üllataja. Hea lavapartner ning abivalmis kursusekaaslane. Elurõõmus ja nakatab oma teotahtega kõiki – nii partnereid laval kui ka publikut saalis."