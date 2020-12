Võrumaale lisandus kuus uut nakatunut, Põlvamaale kaks

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 95 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 74 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 31 ning Tartumaale 26 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Võrumaale lisandus seitse, Rapla-, Saare-ja Lääne-Virumaale neli, Viljandimaale ja Pärnumaale kolm ning Hiiu-, Lääne-, Põlvamaale kaks uut nakatunut. Järva- ja Jõgevamaal on üks uus nakatunu. Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 336,12 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6,1%.

Terviseameti jälgimisel on ligi 27 500 inimest

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uutest nakkusjuhtudest viiel juhul on seos teadaolevate nakkusjuhtudega, ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

30. novembril Tartumaale lisandunud kuuel juhul nakatuti perekonnas, kuuel juhul on nakatumine seotud hooldekoduga, neljal juhul nakatuti õppeasutuses, kolmel juhul töökohal, üks nakatumine toimus huvitegevuse käigus ning kaks inimest sai viiruse tutvusringkonnast. Kahel juhul toodi nakkus sisse teisest riigist. Kolme Tartumaa juhtumi puhul jäi nakkusallikas tuvastamata.

Võrumaale lisandunud kahel juhul nakatuti töökohal, üks juhtum on seotud õppeasutusega, üks perekondliku seosega, ühel juhul toodi haigus sisse teisest riigist ning ühe juhtum on teadmata nakkusallikaga. Põlvamaal on kuuel juhul nakkusallikas seotud hooldekoduga, üks nakatunu sai viiruse töökohalt ning üks juhtum oli perekondliku seosega. Viljandimaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse töökohalt ning kahe puhul nakkusallikas ei selgunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 5 800 inimest, kellest 642 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 19 aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu. Töökohakoldeid on viis, hoolekandeasutuste koldeid kolm, hobikoldeid kaks ning õppeasutuse koldeid seitse. Üks kolle on seotud meelelahutusasutusega ning üks on perekondlik kolle.

Haiglaravi vajab 206 inimest

1.detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 206 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 12 patsienti. Koju saadeti 14 inimest, kolm inimest viidi üle teise haiglasse ja kolm inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 27.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 86-aastane naine, 88-naine ja 90-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 121 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud üle 483 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 12 497 (2,6% testide koguarvust).

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 218 833 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 961 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 476.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Pingutame lähedaste nimel

"Pingutame, et saaksime veeta jõulud lähedastega koos. Jõulud ei peaks olema üksildased, vaid koos endale kallite inimestega. Selleks hoidume suurematest pidustustest ja peame kinni kõigist riigis kehtestatud piirangutest.

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega. Seega hoia distantsi, kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja laadi alla HOIA mobiilirakendus! Sellest nädalast hakkasid kehtima rangemad distantsinõuded paljudes avalikes ruumides.