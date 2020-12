Põlva kool kaalub koroonaohu tõttu ühe kooliastme sulgemist

Nagu tõdes abivallavanem Janika Usin, on vallas tõsine ja murettekitav olukord. Terviseamet on tema sõnul suunanud võimalike lähikontaktsetena eneseisolatsiooni kokku üle 130 õpilase kahes koolis ja paarkümmend õpetajat ning koolitöötajat. "Eneseisolatsiooni suunatud täiskasvanute suure arvu tõttu on oluliselt raskendatud õppetöö korraldamine ja vajalike teenuste osutamine."

Abivallavanema andmeil on kõige suurema löögi all Põlva kool ja Tilsi põhikool. Kuidas talitada, otsustatakse koos terviseametiga tänase päeva jooksul. «Esmalt vaatavad mõlema kooli juhtkonnad läbi, kuidas oleks võimalik õppetööd korraldada nii, et lapsed ei peaks koju jääma. Igal juhul peame pingutama, et võimalikul vähem omavahelisi kontakte oleks,» toonitas ta.

Põlva kooli direktor Koit Noogi sõnutsi on positiivse koroonadiagnoosi saanud kolm õpilast, mistõttu koju on saadetud viis klassi ja 12 õpetajat. «Tervet kooli sulgeda ei ole ilmselt mõtet, aga oleme kaalunud kolmanda kooliastme ehk seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilaste kojujätmist,» märkis ta.