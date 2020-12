Leedus ja Lätis sündisid uued koroonarekordid

Leedus on positiivse koroonaproovi andnud 67 066 inimest. COVID-19 tagajärjel on surnud 564 inimest, veel 289 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel. Praegu on Leedus 39 377 aktiivset haigusjuhtu, 26 836 inimest on haigusest paranenud.