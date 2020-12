Võrumaa tegusaim kodanik on Priidu Teppo, aasta küla Luhamaa nulk

Võru maakonna tegusaim kodanik 2020 on Priidu Teppo. "Priidu mitte ainult ei räägi, vaid ka teeb, viib ellu oma plaanid. Tuleb ja aitab hoogsal sammul ja väsimatult, nägu naerul, tal on oluline roll kohaliku pärimuse ja lõõtsamängutraditsioonide hoidmisel ja edasi arendamisel. Tema eestvedamisel on uue elu sisse saanud Võrumaal ajalooliselt oluline August Teppo kodupaik, Teppo lõõtsatalu. Ta lööb kaasa pärimustantsufestivali korraldamisel, kus vastutab lõõtsade võistumängimise eest," põhjendas valikut Võrumaa Arenduskeskus.

Sel aastal otsustas komisjon välja anda eritunnustuse aasta teo eest Aare Hõrnale, kelle aktiivse, järjepideva ja sihikindlale tegutsemise ning eestvedamise tulemusena sai sel suvel valmis Petserimaa Vabadussõja monument. Hõrna algatusel ja innustusel kutsuti kokku monumendi taastamise komisjon, ta seisis hea selle eest, et plaan ka teoks saaks.

Tänavune silmapaistvaim ühing on Võrumaa Diabeetikute Selts, kuhu kuuluvad linnas ja maakonnas elavad diabeediga seotud inimesed. Regulaarselt korraldatakse kohtumisi ja koolitusi, et aidata diabeediga inimeste teadlikkust tõsta ning haigusega paremini toime tulla. Selts on tegutsenud juba üle 25 aasta, kuid nende tegevus on aktiivsemaks ja regulaarsemaks muutunud just viimase kolme aasta jooksul.

Aasta küla tiitli sai Luhamaa nulk. Üheskoos tegutsedes on välja kujunenud mitmed traditsioonilised ettevõtmised: aastavahetusel matkatakse üheskoos Luhamaa olulisemad kohad läbi. Kohe jaanuari alguses tähistatakse talsipüha, veebruaris vabariigi aastapäeva, juunis süüdatakse võidutulest jaanituli. Kõikidel lipupäevadel heisatakse Määsi mäel lipuvardasse sinimustvalge lipp. Sel sügisel korraldati esmakordselt ja väga edukalt Luhamaa marja- ja ubinalaat, külameeste omaalgatusel ja käte jõul vahetati kohaliku kiriku vooder.

Võru maakonna aasta bussijuht on Riho Raamat, kes on aus, täpne ja usaldusväärne, hingega asja juures, suhtub hästi nii reisijatesse kui kolleegidesse. Tema hoolsa ja ka kindla käe alla usaldavad ennast päevas sajad inimesed. Vahel tuntakse end bussis isegi nii turvaliselt, et pikendatakse mõne minuti võrra oma ööund.

Tunnustamiseks esitati viis küla, seitse ühendust ja 14 kodanikku. Laureaadid valis välja kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Võrumaa Partnerluskogu, Võru Instituudi, Setomaa Liidu, Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi, kohalike omavalitsuste ja arenduskeskuse esindaja.