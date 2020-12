COVID-19 ⟩ Põlva-, Valga- ja Võrumaale tuli juurde 21 uut nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 283 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 221 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 125 ning Tartumaale 52 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Raplamaale lisandus 16 uut nakatunut.

Pärnu- ja Võrumaale lisandus 10 uut nakatunut, Läänemaale üheksa ning Põlva- ja Lääne-Virumaale lisandus kaheksa uut nakatunut.

Hiiu-, Saare-, Jõgeva- ja Valgamaale lisandus kolm uut nakatunut, Viljandimaale kaks ning Järvamaale üks. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 414,98 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,7%.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 400 inimese. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4700 inimese, kellest 761 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 264 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 13 patsienti.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 63-aastane naine ja 81-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 139 koroonaviirusega nakatunud inimest.