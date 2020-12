Galerii ⟩ Anne Vabarna omakultuuripreemia pälvisid Aarne Leima ja Maria Rahasepp

Peakorraldajana kaasas Aarne Leima nii kuningriigipäeva korraldusse kui andis ka kuningriigipäeval esinemisvõimaluse seto juurtega tuntud inimestele nagu Reigo Ahven, Ithaka Maria, Kairi Leivo, Lenna Kuurmaa, Jaan Roose, Matis Leima ja Kethi Uibomägi. Komisjoni arvates oli see hea näide ja eeskuju sellest, et igal seto juurtega inimesel on võimalus anda oma panus seto kultuuri hoidmise ja edasi kandmise ning andmise heaks.

Aarne Leima on sel aastal aktiivselt eest vedanud ka erinevaid Luhamaa nulgas toimunud tegevusi: koos kogukonnaga remonditi Luhamaa kirik, septembris korraldati esimene Luhamaa ubina- ja mar'alaat ning algas Luhamaa külamaja ehitus. Samuti on Leima Setomaa vallavolikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees, mille tööd ta samuti südamega teeb.

Maria Rahasepp on suutnud ühe mütsi alla saada mitte ainult Põlvas elavad setod, olles Põlva seto seltsi looja, vaid aidanud seto kogukondi ka mujal. Käesoleval, kultuuriliselt keerulisel aastal on Rahasepp seto kultuuri tegemistesse haaranud seto kogukondi nii Viljandimaalt, Põlvast kui Räpinast. Ta on olnud innovaatiline ja uuendustega kaasaminev ning käesoleval aastal algatas ta projekti, mille eesmärk on väljaspool Setomaad elavatele lastele seto kultuuri tutvustamine ja seto keele õpetamine.