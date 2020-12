Vanemperenaise talutöödele lisavad värvi näitlemine ja moositegu

Kohtusime tegusa naisega Zerna ökotalus – kohas, mis on ühtpidi kodu ja teistpidi mahepõllumajanduse tootmisettevõte. Kuigi Tiia tituleerib ennast vabatahtlikuks vanemperenaiseks, tõdeb ta, et tööd jagub. Parajasti mõtleb ta muu hulgas, kuidas 20 kilogrammi kaerahelbeid Saaremaale saata, sest esimene pakk lihtsalt kadus ära.

Enne ökotalu tegemiste algust töötas ta Räpinas lihapoes, mis kadus siis, kui linna tuli Konsum. «Mõtlesin, mida me kodus tegema hakkame.» Naine haaras härjal sarvist ja kirjutas valmis projekti, et hakata tegelema mahetootmisega. Siis olid ajad, kui mahetootjaid polnud palju. Näiteks käis mahekaupa poodidesse vedanud auto ainult Zerna ökotalu pärast Põlvamaal kauba järel. Ajad muutusid ja konkurents kasvas. «Nüüd on tegijaid nii palju, et peab võitlema iga asja eest.»