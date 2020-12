Lõuna-Eestisse tuli kolm arhitektuuripreemiat

Žürii hinnangul on laureaat haruldane vallaarhitekt, kellel on missioon ja visioon, kes teeb ilmselgelt palju rohkem, kui otsesed tööülesanded ette näevad ja tööpäevas on tunde. Tänu tema tegevusele on Valga arhitektuuri- ja linnaehituslikud küsimused olnud rohkem pildil kui nii mõnegi palju suurema linna teemad.