Põlvamaal küpsenud siidrid vallutavad maailma

«Kõige kaugem koht, kuhu meie toodang jõudnud, on seni olnud Singapur, kuhu saatsime selle lennukiga. Ükski pudel ei läinud katki,» rääkis OÜ Siidrikoda juht Sulev Nõmmann. «Ilmselt hakkame siidrit panema ka plekkpurki.»

Euroopas on põhiturg Skandinaavia maad ja Saksamaa. «Eriliselt huvitav on Saksa turg, eriti kui oled mahetootja. Paraku nüüd keelati seal kõik jõuluturud ära.»

Jookide kättejäämist Nõmmann ei pelga, sest siidri säilivusaeg on kaks aastat, vahuvein aga säilib lõputult. «Ta küpseb pudelis edasi ja muutub üha täidlasemaks ja väärikamaks.»

Eelmisel aastal oli Saksamaa jõuluturgudel väga minev kaup Põlvamaal valminud jõulusiider. «Kuumaks aetud siider oli tõeline üllatus. Pealegi, sa ei pea kõike korraga ära jooma: keerad korgi peale ja paned külmkappi,» muigas tootja.

Andekas Vahukass

Andekaks tooteks nimetab Nõmmann alkoholivaba Vahukassi, mis võitis tänavu Eesti parima toiduaine Lõuna-Eesti piirkondliku konkursi. «Põhimõtteliselt on see lastešampus, ainult selle vahega, et me ei lisa sinna suhkrut ja säilitus­aineid ega lahjenda veega. Teeme seda õuna- ja vaarikamahlast. See meile võidu tõigi, et head asja on võimalik toota suhkrut lisamata,» selgitas Tartu ülikooli ja Stockholmi ülikooli bioloogina lõpetanud Nõmmann.

Poolmagus Mimikri võitis Inglismaal 2017 kuldmedali ja tunnistati samal aastal ka Eesti parimaks siidriks. «Seal on ainult 1,6 protsenti alkoholi. Võistlevat toodet poest naljalt ei leia. Kääritamisprotsessi on ju 1,6 protsendi peal seisma saada päris keeruline. Kolm aastat kulus arendamisele. Mimikri põhineb õunamahlal, aga maitseb tänu käärituse eripärale nagu pirnisiider. Essentse me ei kasuta,» toonitas meister.

Puuviljavahuveinid Rosie, Rosanna ja Ruben on valminud koostöös Haanjas asuva Uue-Saaluse veinitaluga. «Ühiselt töötame välja retseptid, kanname kulud ja jagame tulud. Veinide kääritamine, laagerdumine ja villimine toimub meie tootmisruumides,» märkis Nõmmann.

Nimetatud veinides kasutatav maherabarber pärineb OÜ-lt Rabafarm, maheda musta sõstra aga kasvatas Ostrova Mari.

«Koostöö Uue-Saalusega on supertulemus, sest Eestis konkurendid tavaliselt ju koostööd ei tee. Lisaks on retseptid välja töötatud koostöös toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega. Nad on tõesti palju vaeva näinud,» tunnustas ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis.

Vahutav mustasõstravein Ruben võitis parimate Eesti jookide konkursil tänavu hõbemedali. Vahutav rabarberi- ja vaarikavein Rosanna pälvis mullu Eesti parima toidu konkursil diplomi. Vahutavat rabarberi- ja maasikaveini Rosie aga pakuti tervitusjoogina Eesti Vabariigi aastapäeval Eesti diplomaatilistes esindustes, samuti on see leidnud koha mitme tipprestorani joogikaardil.

Eriliste kordaminekute hulka loeb Nõmmann veel Viljandi folgi eripruulisiidri, mida müüdi mullu neljal päeval üle kahe tonni. Tänavu sai see Eesti joogi konkursil hõbemedali.

Korraga on võimalik kääritada 50 000 liitrit jooke. FOTO: FOTO: Arvo Meeks

Magusat õuna annab otsida