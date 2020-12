VIDEOLUGU ⟩ Jää kogub paksust, kuid püsib veel ohtlik

«Hetkel on jää paksus viis-kuus sentimeetrit, mis on petlik, sest kohati kannab, aga kohati ei kanna,» rääkis Päästeameti Võru päästemeeskonna vanem Sven Lätt. «Suurem tõenäosus läbi jää vajuda on jõgedel, kiire vooluga veekogul, allikate kohal ning ka sadamas kai tugipostide juures.»