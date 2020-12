Tiit Vähist Anneli Otini ehk 30 aastat ministreid Lõuna-Eestist

Neid on 20 meest ja kolm naist. Alustades selliste poliitiliste saurustega nagu Tiit Vähi ja Villu Reiljan ning lõpetades Anneli Otiga. Nad kõik on viimase kolme kümnendi jooksul andnud korra või rohkem ministrivande, kuid see pole veel kõik, mis neid ühendab. Nad kõik on pärit Lõuna-Eestist, täpsemalt Võru, Valga või Põlva maakonnast.