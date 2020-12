Galerii ⟩ Politseil tuli järve õhukesele jääle läinud lapsi korrale kutsuda

Ligikaudu kümme last olid Võru linna supelranna läheduses läinud üsna kaugele Tamula järve jääle.Lapsed tulid siiski kaldale tagasi ning politsei vestles nendega ohutuse teemadel. Pääsetameti hoiatab, et õhukesest jääst läbivajumise oht on eriti suur, kui ühes kohas on koos palju inimesi.