Kolmanda samba avamise peale joostakse tormi

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonna juhi Kaire Peiki sõnul pani see inimesed kiirelt tegutsema. "Kolmanda sambaga liitumine on nüüd viimased kaks kuud, kui pensionireformi seadus välja kuulutati, läbinud hüppelise tõusu ja sisuliselt võiks öelda, et kolmanda samba avamise peale joostakse praegu lausa tormi."