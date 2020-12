Põlvamaa aasta sportlased on Raido Mitt ja Lorely Kõrvel

Maakonna Aasta sportlane meeste tiitli nelja kandidaadi hulgast pälvis tänavu Eesti maratonijooksu meistrivõistlustel 2. koha saavutanud Raido Mitt (302 häält, avafotol, OK Põlva Kobras), kes võrdväärselt hästi jookseb nii kaartiga kui kaartita. Teisele kohale hääletati indiacamängija Timo Varik (198 häält, Põlva Indiacaklubi) ja kolmandale laskesportlane Argo Kurg (138 häält, Põlva Laskespordiklubi).

Aasta sportlane naiste tiitliga pärjati orienteeruja Lorely Kõrvel (OK Põlva Kobras), kelle häältesaak 413 andis talle sellel aastal võidu Ave-Liis Laasi (304 häält, Põlva Jalgpalliklubi Lootos) ees.

Aasta paremaks neidude arvestuses tunnistati orienteeruja Johanna Laanoja (320 häält, OK Põlva Kobras). Talle järgnesid Kärt Hüdsi (276 häält, Põlva Jalgpalliklubi Lootos) ja Geteli Hanni (121 häält, OK Põlva Kobras).

Noormeestest hääletati võitjaks maadleja Hanno Käärik (221 häält, Põlva Maadlusklubi Lapiti) laskursportlase Kristjan Koosapoja (203 häält, Põlva Laskespordiklubi) ja orienteeruja August Jakobsoni ( 150 häält, OK Põlva Kobras) ees.

Naisseenioride arvestus pandi paika orienteerujate-klubikaaslannade vahel. Eelmise aasta teine Maret Vaher edesatas tänavu eelmise aasta paremat, Saima Värtoni 31 häälega, 374 vs 343 (mõlemad OK Põlva Kobras).

Aasta meesseenioride kategoorias oli kandidaate kõige enam – kuus. Tiitli pälvib tarmukas triatlonist ja jooksuharrastaja Ilmar Tagel (242 häält), järgnevad orienteeerujad Tõnu Nurm (119 häält) ja Antti Roose (103 häält, mõlemad OK Põlva Kobras).

Aasta võistkond (väike) arvestuses hääletati võitjaks OK Põlva Kobras teatejooksu N14/16 võistkond (229 häält) koosseisus Karoliina Kets, Triin Neeno, Geteli Hanni. 227 häält kogus Põlva Indiaca Klubi rannaindiaca segavõistkond koosseisus Anari Lannajärv, Timo Varik, Mikko Jušin, Arti Unt. Kolmandaks platseerus Põlva Laskespordiklubi püstoli võistkond – Argo Kurg, Erki Sillakivi, Mihkel Kasemets – 120 häälega

Aasta võistkond (seeniorid) – tiitli pälvib OK Põlva Kobras teatejooksu M35/40 võistkond (375 häält) koosseisus Sander Vaher, Silver Eensaar, Arti Albert. Võrkpalliklubi VOLLY M65+ meeskond kogus 342 häält.

Aasta võistkond on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS naiskond - Imbi Hoop, Kärt Hüdsi, Kristin Kukli, Keidi Käis, Ave-Lii Laas, Lisethe Lanno, Ita Lillo, Anette Laureen Linnuste, Helene Lumi, Keitlyn Metsmaa, Indra Liz Nemvalts, Karina Piirimaa, Karmen Piirimaa, Katrin Piirimaa, Birgit Rammo, Kati-Karoli Silla, Aiki Suits, Marianne Veberson, treenerid Kaido-Meinhard Kukli, Indrek Käo.

Aasta treener on jalgpallitreener Kaido-Meinhard Kukli (223 häält), kellel järgnevad orienteerumistreenerid Nikolai Järveoja (212 häält) ja Kalle Ojasoo (251 häält).

Esmakordselt valiti ja tunnustati aasta parimat spordis 1964.aastal, mil osutus parimaks motosportlane Henn Aripmann. Parimat nais- ja meessportlast eraldi arvestuses hakati tunnustama aastal 1971. Alustatud traditsiooni on jätkatud, lisandunud on tunnustatavaid kategooriaid ja nüüd ka laiendatud hääletajate ringi. Sportliku tulemuse ning teistegi spordi juures oluliste nüansside (nt kuulumine rahvuskoondisesse, koht edetabelis, vm) märkamisele ja hindamisele on läbi spordifännide hääletuse tunnustatud ka sportlaste poolt pakutav emotsioon ja vaatemäng.