Jõulutervituse saatmiseks posti teel on praegu viimane aeg

Eesti Posti sõnul on jõulukirjade ja –kaartide saatmine endiselt populaarne, vaatamata sellele, et üldiselt saadetakse posti teel kirju aasta-aastalt aina vähem. "On rõõm näha, et oma käega kirjutatud ja teele pandud jõulusoovid on eestlaste seas au sees, sest pühadele eelnevale perioodil saadetakse umbes pool kogu aasta kirjade mahust," tõdes Eesti Posti erakliendi lahenduste juht Alice Vood.