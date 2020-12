Lisandus 733 koroonapositiivset, suri neli nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 393 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 296 on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 491,88 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 9,3 protsenti.

17. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 321 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 16 patsienti. Koju saadeti 19 inimest, viis inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ning seitse inimest teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 32.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest – 67-aastane mees, 75-aastane mees, 80-aastane naine ja 94-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 164 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1069 COVID-19 haigusjuhtumit 1046 inimesega.

17. detsembri seisuga on tervenenud 12533 inimest. Neist 9603 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 2930 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.