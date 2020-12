Videolugu ⟩ Siidrikoja peremees: teadmised on olnud edu võti

«Kui me oma tehase kaupluse ja baariruumi novembris lahti tegime, oli meil Puuluubi kontsert siin. Nii et inimesed on avastanud selle koha kui ühe põneva paiga, kuhu tulla ja kust on võimalik saada äge emotsioonilaks,» ütles Sulev Nõmmann.

Kanepi vallavanem Piret Rammul kinnitas, et ettevõtte ja omavalitsuse koostöö on väga hea. «Siidrikoda on kindlasti selline ettevõte, kus mõeldakse tavapärastest raamidest välja. Oleme selle üle väga uhked, et selline suurepärane firma on just Kanepi vallas.»

Kuldar Leis, Kagu-Eesti ettevõtete nõustaja

Siidrikoda on meie kandi üks huvitavamaid ettevõtteid. Neil on koos täiuslik palett, mis üldse ettevõtluses olla võib: nad on tulnud kuskilt mujalt siia Põlvamaale ja rajanud nullist äri, mida peab kasvatama aastaid. See ei ole nii, et täna teen ja homme lõpetan, vaid toidutööstus nõuab aastaid pühendumist.

Lisaks on tegemist pereettevõttega ja nad on teinud palju koostööd teadlastega ning nad on ise ka teadlased. Siidrikoda on kõigile eeskujuks, et siin kandis saab ja peakski tegema teaduspõhist koostööd.

Nad on kaugtöövõrgustiku Kup­land liikmed ja nüüd, kui uus tootmishoone on valmis, jääbki veel see kõige raskem samm: vaja on hakata rohkem müüma. Olen absoluutselt veendunud, et Siidrikojast saab väga edukas ettevõte.