President kuulutab reedel välja jõuluaegse jahirahu

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) presidendi Margus Puusti sõnul on sellel aastal jahimeestele eriline au, et jahirahu tuleb välja kuulutama riigipea. "Jahirahu kuulutamine ja selle pidamine väljendab lugupidamist nii ulukitele kui ka meie iidsele tegevusalale. Tänapäeva jahindus põhineb teadusel ja teadmistel ning lähtub looduskaitselistest printsiipidest. Kuulutades välja ja pidades jahirahu teadvustame kogukonnana, et oleme osake loodusest,“ sõnas Puust.