Terminal Oil avab Värska sadamas automaattankla

Kui tänavu suvel avati Värskas uus sadamahoone, jäi ehitusjärge ootama tankla veesõidukite teenindamiseks - Eesti kagunurgas tuntakse selle järele järjest enam vajadust. Kuna veesõidukite teenindamine on hooajaline, siis leidsid nii kohalik omavalitsus kui ka operaatoriks valitud Terminal Oil, et tankla peab suutma ka sõidukeid teenindada.

“Siiani see võimalus Värskas ning eriti Kagu-Eestis üldse puudus. Kuna omame varasemat veeäärsete tanklate kogemust, siis teame, et antud projekt on väga kasulik nii Värska uuele sadamale kui ka kogu Värska piirkonnale. Kindlasti võib Värska kandis suviti kohata järjest enam paadimehi nii Tartust kui mujalt Peipsi piirkonnast, sest pole ohtu, et paadil kütust ei jätku.” lausus Raudsepp.