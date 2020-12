Fotod ⟩ Meesterahvas laamendas vähekindlustatud perede jõulupakkide kallal

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lisas, et vahejuhtum on politseile teada. "19. detsembri öösel vandaalitseti Kagukeskuse juures aia, sõiduki ja sõidukis leidunud toidukraami kallal." Kahju suurus ja kahjutegija on praegu selgitamisel.