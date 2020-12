Võrumaal elav liikumispuudega Katrin* ei teadnud päris täpselt ka ise, kui suured on tema võlad, kuni ajutine pankrotihaldur need kokku arvas. Selgus, et naine võlgnes kuuele laenukontorile kokku 14 554 eurot. Seda oli selgelt liiga palju, et kuus 650 eurot või pisut rohkem mitmesuguseid toetusi saav invaliid mõistliku aja jooksul võlgade tagasimaksmisega toime tuleks.