Väikese Juss-Mathiase rasked võitlused

Seda öelnud, mängib ta seisulaual olles pisikese mudelautoga edasi. Siis võtab kollase pliiatsi ja püüab pilti värvida.

Koos ema Carina, isa Juhani ning kuueaastase õe Adeele-Ameliaga Põlva külje all Himmastes elaval Juss-Mathiasel diagnoositi 2017. aasta kevadel seljaaju läbilõike sündroom.

«Diagnoosi juurde on sulgudesse kirjutatud, et täpsustamata. Ma küll ei tea, mida see tähendab: mis on veel täpsemalt täpsustamata ja miks. Tal on paljude asjadega raviinfos nii kirjas, et täpsustamata,» räägib poisi ema.

Kuidas neil tegelikult läinud on? «Enam-vähem normaalselt,» ütleb pereema. Hiljuti oli poisil taas kopsupõletik. «Eelmisel kuul tehti uus kopsuröntgen, mis kahjuks näitas, et Jussi vasak kops on ikka halvas seisus – korra on tal see juba nii-öelda sisse kukkunud. Saime ravi peale. Järgmine arstiaeg on jaanuaris.»

Hingamisaparaadi küljes

Kuu algul sai Juss-Mathias lahti gastrostoomist ehk kunstlikult rajatud ühendusteest maost kõhuseinale – teisisõnu nii-öelda toidunööbist kõhu peal. Enne seda oli vaja käia paljudel uuringutel, et arstid saaksid olla kindlad: laps on võimeline ise sööma.

«Tegelikult sööb ta juba ammu ise ja täiesti tavapärast toitu. Spetsiaalset lisatoitu pole pea kaks aastat saanud,» selgitab ema.

Tal on hea meel, et uuele aastale saab vastu minna nõnda, et lapsel on üks toru vähem. Teine voolik – hingamisaparaadi oma – on poisi küljes jätkuvalt, ööpäev läbi. Pere loodab, et tulevikus saab lahti ka aparaadist, mis poja eest hingab.

Millal see juhtuda võiks ja ka see, millal Juss-Mathias ise kõndima hakkab, on perele praegu suhteliselt tume maa.

Pere loodab, et tulevikus saab lahti aparaadist, mis poja eest hingab.

Küsimusele, mida arstid paranemise kohta öelnud on, vastab pereema Carina: «Kevadel saime Tartu Ülikooli kliinikumis uue raviarsti. Neuroloogi, kes meid ka kuulab ning kellega oleme väga rahul ning kellega kõik sujub kenasti. Jaanuaris tulevad uued uuringud. Mõni arst on öelnud, et saame poisi liikuma – aga pikk tee on veel minna. Meil käis üks Venemaa arst, kes oli üllatunud: uuringupilt on üks, aga laps ise on hoopis teine. Teisisõnu: laps on paremas seisus, kui uuring näitab. Käed ja jalad tal mingil määral liiguvad. Üks kehapool on natuke tugevam kui teine.» Juss-Mathiasel üks käsi natuke liigub. Sestap saab ta veidi ka joonistada, värvida. See meeldib talle väga.

«Ei jõua enam,» ütleb ta äkki, kui on kümmekond minutit värvinud. Ja mängib seejärel taas mudelautoga.

Ema sõnul on pojal ealine areng. Laps räägib lähedastega palju ja jutud saavad räägitud. Võõrastega aga mitte nii väga, pelgab algul – lihtsalt harjumine võtab aega.

Juss-Mathias: kõik mängivad minuga