Koroonapositiivsete arvud püstitasid Lätis ja Leedus uue rekordi

Lätis on koroonadiagnoosi saanud 33 484 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 479 inimest. Viimase ööpäevaga tehti 12 155 koroonatesti, millest 7,4 protsenti andis positiivse tulemuse. Viimase 14 päevaga on Lätis koroonanakkus tuvastatud 10 668 inimesel. 14 päeva nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta on 555,6.