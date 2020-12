«Olen 25 aastat elanud Eestis ja see on olnud kõige ilusam kogemus minu elus,» sõnas Tšiilis sündinud ja USAs preestriks ordineeritud isa Miguel (55) Lõuna-Eesti Postimehele. «Vastseliina on väga tähtis koht ja selle kohaga olen algusest peale olnud kontaktis, toonud meie rahvast siia palverännakule.»