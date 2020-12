Lõuna-Eestisse lisandus jõululaupäeval 31 koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 573,90 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,2 protsenti.

25. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 384 COVID-19 patsienti. Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest: 67-aastane mees, 69-aastane naine, 82-aastane naine, 87-aastane naine, 88-aastane mees ja 95-aastane naine. Tagantjärgi kanti sisse ka üleeile hooldekodus surnud 92-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 202 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Terviseameti jälgimisel on üle 28 000 inimese. Neist Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2900 inimese, kellest 600 on nakatunud.