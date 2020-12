JÕULUSOOV ⟩ Et rõõm silmadest ei kaoks

«Tahan teid kõiki jõulude puhul tervitada, soovida südamesse jõulurahu ja et te oskaksite rõõmsalt koos elada selle viirusega, mis meie riiki, meie maakera on tabanud,» lausus Tulik Lõuna-Eesti Postimehe vahendusel.

«Minu peretohter ütles, kui ma viimati isolatsioonist välja tulin, et selle viirusega tuleb meil õppida rõõmsalt koos elama, sellest saame ehk siis lahti kui meie enamik rahvast on selle läbi põdenud.

Ma ei soovi küll seda, et te selle läbi põeksite, aga ma soovin seda, et rõõm teie silmadest ei kaoks vaatamata sellele, et meil on nii palju piiranguid. Ma soovin teile hästi mõistvaid, rahulikke ja rõõmsaid jõule ja rõõmu teie kõikide südamesse!»