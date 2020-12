Laupäeval sajab lund ja lörtsi

Ööl vastu laupäeva on peamiselt pilves ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Soome lahe ääres põhja- ja kirdetuul 6-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja külmakraadini, saarte rannikul on kuni kaks kraadi sooja. Teedel on libeduseoht.

Laupäeva päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, õhtu poole sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-8, ennelõunal põhjarannikul puhanguti 12 m/s, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur ulatub nullist viie külmakraadini, saarte rannikul on kuni kaks kraadi sooja. Teedel on libeduseoht.