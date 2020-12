Lumine tee. Foto on illustreeriv.

Varahommikul on teeolud riigiteedel vahelduvad: piirkonniti on teekatted suurematel maanteedel soolamärjad või soolalumesegused, kuid paljudes kohtades öise lumesaju järgselt lumised. Peamiselt Lõuna-Eestis sajab mõnel pool jätkuvalt lund. Teedel on libeduseoht.