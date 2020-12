Kiik: meedikute vaktsineerimise esimene ring lõpeb ilmselt jaanuaris

"Kõige olulisem on tervishoiuvaldkonna kaitsmine, loomulikult ka hooldekodude elanike-töötajate kaitsmine – need riskirühmad, kes on kõige suuremas kokkupuutes Covid-19 patsientidega, kõige suuremas nakkusriskis ja kelle igapäevane töölolemine, toimimine on olnud algusest peale selle kriisi ületamisel prioriteetne," märkis Kiik ja lisas, et esimesed vaktsineerimised toimuvad viies haiglas ja kahes perearstikeskuses.