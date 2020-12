Ettevaatust liikluses: Kagu-Eestis sajab täna jäävihma

Ettevaatust! Jäite- ja libeduseoht teedel on suur.

Esmaspäeva hommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, kõrvalteed on paiguti lumised. Ida- ja Kagu-Eestis on teedel pinnatuisu tõttu lumevaalusid.