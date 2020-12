«Viis-kuus koroonapatsienti on olnud detsembri algusest peale, kui nakkusosakonna avasime,» rääkis haiglajuht Arvi Vask. «Praegu on osakond kümne kohaga, kuid see on võimalik 24 tunni jooksul 25-kohaliseks teha. Sellel aastal seda ilmselt teha ei tule, aga mis uuel aastal hakkab toimuma, eks on näha.»