Lätis kehtib komandanditund juba kolmapäeva õhtust

Lätis pikendati ka eriolukorda kuni 7. veebruarini. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukord on paigas alates 9. novembrist.

Sel perioodil tuleb inimestel järgida suhtlusvahemaa hoidmise nõudest ja kanda kaitsemaski kõikides siseruumides, välja arvatud kodus. Kaitsemaskid on kohustuslikud ka töökohtades. Piirangud on kehtestatud ka poodides, et vältida rahvahulkade tekkimist.