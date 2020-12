Video ⟩ Tõrva vallaametnikud soovivad head uut aastat luulevormis

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tõdes, et on olnud hullumeelne ning väljakutsetest ja võimalustest pakatav aasta. Samuti proovilepanekute aasta.

«Aga lõppude lõpuks on olnud põnev ja kordumatu aasta täis asju, mida kunagi pole tehtud ja tõenäoliselt enam ei tehta ka. Tõrva vallavalitsus soovib kõigile ilusat aastavahetust ja head saabuvat uut aastat! Olge terved, olge hoitud! Et kõige enam jääb lõppevast aastast meelde kindlasti maski kandmise kohustus, siis kannab ka vallavalitsuse aastalõputervitus just sellest ajendatud nime «Maskiga ja maskita», mille pani luuleriimi kohalik suurmõtleja ja sõnaseadja Peep Kõvask,» lausus Ruusmann.