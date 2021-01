Prognoosi kohaselt tuleb päeval pilves selgimistega ilm, teatas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, suurem saju tõenäosus on Põhja-, Ida- ja Kagu-Eestis.

Tee- ja õhutemperatuur on kõikjal 0-kraadi juures või kerges miinuses, vaid Lääne-Eesti rannikualadel on paiguti plusskraadid. Teeolud on kohati talvised ning teedel on libeduseoht.

Maanteeamet tuletab meelde sõidukijuhtidele: ole ettevaatlik hooldemasinast möödumisel; arvesta, et eesolev tee võib olla hooldamata.