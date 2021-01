Kanepi vald sai uued töötajad

Saverna ja Krootuse külakeskust asub juhtima Andres Määr, kes on tegutsenud kultuurivaldkonnas järjepidevalt alates 2004. aastast, juhtinud Vana-Koiola Rahvamaja ning koordineerinud maakondlikku kultuurielu Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialistina. Kanepi valla kultuuriellu on ta panustanud juba varasemalt. 2007. aastast juhendab Määr Põlgaste naisansamblit Vannamuudu ning eelmise aasta sügisest Kanepi segakoori.

«Tähtis on kohaliku kogukonna kaasamine nii ühistegevuste kui sündmuste kaudu. Minu eesmärgiks on motiveerida inimeste kultuurielus kaasa lööma ning algatada uusi taidlusringe ja kultuurisündmusi. Näiteks meeslauluansambli ja estraadiringi loomine, Põlvamaa tantsubändide päev Krootusel,» tutvustas Määr plaane. Tema eesmärgiks on edendada koostööd raamatukogude ja noortekeskustega. Määr on lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuurhariduse eriala.

Kanepi avatud noortekeskuse juhataja kohustusi naaseb täitma Kadri Kiho. Kiho alustas Kanepi noortekeskuses tööd 2015. aasta juulis, viibis viimased neli aastat lapsehoolduspuhkusel ning on nüüd tagasi, et pakkuda noortele erinevaid silmaringi avardavaid tegevusi ja ettevõtmisi.

«Noorsootöö on pidevas muutumises ning rõõm on tõdeda, et aastatega on panustatud järjest rohkem vahendeid noorte arendamiseks. Esialgu viin ennast kurssi kõige uuega,» kinnitas Kiho, kes sisustab vaba aega meisterdamisega ning tegeleb enesetäiendamisega erinevatel koolitustel. Kiho on omandanud kõrghariduse kultuurikorralduse erialal.

Kultuuri ja avalike suhete nõunik Kerli Koor on alates jaanuarist samuti lapsehoolduspuhkuselt tagasi. Tema peamisteks tööülesanneteks on Kanepi valla mainekujunduse korraldamine, meediakanalite ja avalikkusega suhtlemine ning kultuurialase koostöö korraldamine.

Koor on varem tegelenud kultuuri- ja noorsootööga, alates 2012. aastast nii Kõlleste kui Kanepi vallas. «Kanepi vald peab jätkuvalt silma paistma, meil on mida hoida ja näidata. Arenemisruumi muidugi on, kuid viib edasi. Eriliselt köidavad mind uued ja innovaatilised ideed. Samuti kavatsen panustada kultuurialase koostöö arendamisse kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil,» sõnas Koor. Vabal ajal meeldib talle silmaringi avardada ja võõraid maid avastada. Kerlil on turundusalane kõrgharidus.

Põlgaste Lasteaed Sinilill ja MA Põlgaste Lapsehoid direktorina jätkab Kristiina Kaljurand, kes tuli samuti tagasi lapsehoolduspuhkuselt. Kaljurand alustas Põlgastes direktorina tööd 2016. aasta oktoobris. Varasemalt on tal kogemus lasteaia õpetajana ning ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi eriala.