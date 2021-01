1930.a toodi üksiktalud kokku ning Haida küla kasvas veelgi. Küla on 3 kilomeetrit pikk, asub vanal karjaajamise teel. Külas on pood, kultuurimaja, seto muuseum. Oli ka kool, kuid praeguseks on see suletud. Külas on praegu umbes 150 inimest. Haidast väiksem Bulatnova küla asub mõned kilomeetrist eemal, Padari mäe lähedal.