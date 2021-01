Härma: COVID-maraton pole veel läbi

"COVID-maraton pole veel läbi, aga kindlasti võime näha, et pikem osa on seljataga. Euroopa haigestumine on stabiliseerunud ja näitab langusrendi. Kiirema languseni läheb veel aega. Samas on Euroopa olnud ulatuslike piirangute all juba oktoobrist," rääkis Härma.

Härma sõnul on ka Eestis näha stabiliseerumist, kuid ööpäevaga tuli juurde 723 uut nakatunut ning 14 päeva haigestumine 100 000 elaniku kohta on 550. "Haigestumise intensiivus on kõrge, vaid Ida-Virus on näha väikest langustrendi," ütles ta.

"Loomulikult peame lähiajal arvestama mõningase tõusuga, sest pühade ajal testiti vähem," nentis Härma.

Tema sõnul on vanuseliselt näha, et nakatusid peamiselt tööealised inimesed, samas töökohal nakatumisi oli vähem, kui tavaliselt ning ka koolivaheajaga seotult on näha, et lähikontaktsete arv on läinud jõuliselt madamalaks.

"Pühade ajal oli rohkem sissetoodud juhte, Venemaalt ja Soomest. Eelmisel nädalal 119 sissetoodud juhtu," ütles Härma.