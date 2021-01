Uus kohvik asub Valga–Uulu maantee ääres Taagepera lossi lähistel. Koha omanik on Peeter Arro, kelle pere veab eest ka Helme pansionaati ja Kivimäe turismitalu, mille juriidilise keha Kivimäe Hostel OÜ all tegutseb ka kohvik. Arro lausus, et asukoht tee ääres pole juhuslik, kuigi kooskõlastused riigiametitega võtsid omajagu aega. Varem oli samas kohas põld, nüüd aga suur 380-ruutmeetrine hoone koos suure parklaga. «Asupaik on nii valitud, et oleks mõlemalt poolt lai vaateväli,» selgitas Arro.